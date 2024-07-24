Ляказетт – об Олимпиаде: я хотел знать, чего Анри от меня хотел

Нападающий Александр Ляказетт рассказал, как принял вызов в Олимпийскую сборную Франции.

Футбольный турнир на Олимпийских играх – 2024 в Париже пройдёт с 24 июля по 10 августа.

«Как принял решение участвовать? Очень хотел поговорить с Анри. Я хотел знать, чего он от меня хотел. Мы говорили только о футболе и моём участии на поле. Я был действительно доволен, потому что не хотел просто прийти и играть роль старшего брата.

Я никогда не представлял, что однажды выступлю на Олимпийских играх и стану капитаном олимпийской сборной Франции. Я так горжусь. Поскольку это показывает, что на протяжении всей моей карьеры я был достаточно образцовым, чтобы заслужить эту ответственность. Я рад, что группа приняла меня в качестве капитана, никакой зависти», — приводит слова Ляказетта официальный сайт ФИФА.

Сборная Франции начнёт своё выступление с матчей в группе А. Вместе с Францией там находятся сборные Новой Зеландии, США и Гвинеи.

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