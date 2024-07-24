«Год назад я и представить себе не мог, что окажусь здесь». Пау Кубарси – об Олимпиаде

17-летний защитник «Барселоны» и сборной Испании Пау Кубарси высказался о своём участии на Олимпийских играх – 2024 в Париже.

«Я получаю максимальное удовольствие, потому что это то, что мне нравится. Год назад я и представить себе не мог, что окажусь здесь, если честно.

Мы действительно с нетерпением ждём начала соревнований. Мы долго готовились к нашему дебюту и очень волнуемся, потому что это может быть великий турнир, и мы собираемся подойти к нему с большим желанием и амбициями. Мы всегда стремимся к максимуму, мы — сборная Испании, и мы всегда должны добиваться этого. Если мы будем соревноваться и хорошо играть, то проведём отличный турнир», — приводит слова Кубарси Sport.es.

Испания примет участие в группе С с Узбекистаном, Египтом и Доминиканской Республикой.

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