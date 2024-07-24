Тер Штеген — о конкуренции с Браво: мне оставалось только работать и жаловаться

Голкипер «Барселоны» Марко-Андре тер Штеген высказался о сложном периоде после прихода в каталонский клуб.

«Когда «Барселона» подписала со мной контракт, я хотел играть много, но всё начиналось самым худшим образом. Теперь я смотрю на это спокойнее. Я понимаю, о чем клуб думал в тот момент, когда подписывали Клаудио Браво. Для такого молодого вратаря, как я, всё могло сложиться как хорошо, так и плохо. Клаудио уже играл за «Реал Сосьедад», он знал Ла Лигу и доказал это за те два года, что он там провёл, он был великолепен. Мне оставалось только работать и жаловаться, что я и делал», — приводит слова Тер Штегена Mundo Deportivo.

Немецкий вратарь перешёл в «Барселону» в июле 2014 года. В то же время сине-гранатовые подписали Браво из «Сосьедада».

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