Луис де ла Фуэнте рассказал, поменяла ли его победа на Евро-2024

Главный тренер сборной Испании Луис де ла Фуэнте ответил на вопрос, изменился ли он после победы на чемпионате Европы – 2024.

«Абсолютно нет. Сущность человека не меняется. Я такой же, как и всегда. Мой процесс тот же: каждый день стараться быть лучшим профессионалом и, прежде всего, лучшим человеком. Вот что действительно волнует меня сегодня, год или пятнадцать лет назад: быть лучше как человек, делать жизнь людей проще. Я стараюсь следовать совету матери Терезы: не позволяйте никому, кто приходит к вам, уйти, не став немного лучше. Я стараюсь делать это каждый день», — приводит слова де ла Фуэнте Marca.

В финале Евро-2024 Испания обыграла сборную Англии со счётом 2:1. Победный гол на 86 минуте забил нападающий Микель Оярсабаль.

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