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«Они проигрывали заключительный отрезок матча». Де ла Фуэнте – о матче Испания — Германия

«Они проигрывали заключительный отрезок матча». Де ла Фуэнте – о матче Испания — Германия
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Главный тренер сборной Испании Луис де ла Фуэнте ответил на вопрос, являлась ли сборная Германии единственной командой, которая могла обыграть «красную фурию».

Команды встретились между собой в четвертьфинале. Испания победила со счётом 2:1 (ДВ).

ЧЕ-2024 — финальный раунд . 1/4 финала
05 июля 2024, пятница. 19:00 МСК
Испания
Окончен
2 : 1
ДВ
Германия
1:0 Ольмо – 51'     1:1 Вирц – 89'     2:1 Мерино – 119'    
Удаления: Карвахаль – 120+5' / нет

«Такое может быть. Контекст был таким, каким он был: они проигрывали заключительный отрезок матча. Конечно, мы знали, что будем страдать. Но, в целом, мы чувствовали контроль, всегда играли так, как должны были играть. Мы очень молодая команда, которая продемонстрировала зрелость и знание, как конкурировать», — приводит слова де ла Фуэнте Marca.

Испания стала самой титулованной сборной чемпионатов Европы. Теперь на счету команды четыре трофея. Ближайший преследователем является Германия – 3 трофея.

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