«Они проигрывали заключительный отрезок матча». Де ла Фуэнте – о матче Испания — Германия

Главный тренер сборной Испании Луис де ла Фуэнте ответил на вопрос, являлась ли сборная Германии единственной командой, которая могла обыграть «красную фурию».

Команды встретились между собой в четвертьфинале. Испания победила со счётом 2:1 (ДВ).

«Такое может быть. Контекст был таким, каким он был: они проигрывали заключительный отрезок матча. Конечно, мы знали, что будем страдать. Но, в целом, мы чувствовали контроль, всегда играли так, как должны были играть. Мы очень молодая команда, которая продемонстрировала зрелость и знание, как конкурировать», — приводит слова де ла Фуэнте Marca.

Испания стала самой титулованной сборной чемпионатов Европы. Теперь на счету команды четыре трофея. Ближайший преследователем является Германия – 3 трофея.

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