Защитник «Оренбурга» Перес: «Спартак» совсем не изменился c прошлого сезона

Аргентинский защитник «Оренбурга» Матиас Перес высказался о матче 1-го тура чемпионата России со «Спартаком» (2:0). 25-летний футболист стал автором победного гола.

— «Спартак» хоть в чём-то изменился со времени вашей последней встречи в Оренбурге — в конце мая 2024-го?

— Откровенно говоря, нет. Они играли в той же манере, как и в последнем матче прошлого чемпионата. А вообще, кто бы ни тренировал «Спартак», матчи с этой командой мы чаще всего проводим очень хорошо (с Пересом в составе «Оренбург» дважды обыграл «Спартак» и по разу сыграл вничью и уступил; ещё один победный матч с красно-белыми, в Кубке, Матиас наблюдал со скамейки. — Прим. «Чемпионата»).

Ощущения от матча классные — ведь мы впервые этим летом играли на своём поле при своих болельщиках. Это большой плюс для нас, для потенциала команды. Конечно же, чувства после победы над «Спартаком» самые лучшие — не только от результата, но и от игры всей нашей команды. Все 90 минут мы превосходили соперника физически и ментально. «Оренбург» был выносливее «Спартака», — сказала Перес корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

В следующем туре «Оренбург» сыграет с «Ахматом». Встреча состоится 28 июля на стадионе «Газовик», начало в 17:30 мск.

Полностью интервью с Матиасом Пересом читайте на «Чемпионате» в ближайшее время.

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