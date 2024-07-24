Матиас Перес: мне не было сложно с Соболевым. Иногда выигрывает ментальность, а не физика

Защитник «Оренбурга» Матиас Перес высказался об игре против нападающего «Спартака» Александра Соболева в матче 1-го тура чемпионата России с красно-белыми (2:0).
— Сложно бороться с таким крепким парнем, как Соболев?
— Мне лично не было сложно с ним. Для меня не имеет особого значения, большой нападающий или не очень. Иногда выигрывает ментальность, а не физика. У «Спартака» было несколько моментов, но мы как защитники постарались максимально нейтрализовать их и свести угрозу воротам к минимуму, — сказал Перес корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.
В минувшем сезоне Соболев сыграл 34 матча, забил 10 мячей и отдал 9 голевых передач.
Полностью интервью с Матиасом Пересом читайте на «Чемпионате» в ближайшее время.
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