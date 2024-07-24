Матиас Перес: мне не было сложно с Соболевым. Иногда выигрывает ментальность, а не физика

Защитник «Оренбурга» Матиас Перес высказался об игре против нападающего «Спартака» Александра Соболева в матче 1-го тура чемпионата России с красно-белыми (2:0).

— Сложно бороться с таким крепким парнем, как Соболев?

— Мне лично не было сложно с ним. Для меня не имеет особого значения, большой нападающий или не очень. Иногда выигрывает ментальность, а не физика. У «Спартака» было несколько моментов, но мы как защитники постарались максимально нейтрализовать их и свести угрозу воротам к минимуму, — сказал Перес корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

В минувшем сезоне Соболев сыграл 34 матча, забил 10 мячей и отдал 9 голевых передач.

Полностью интервью с Матиасом Пересом читайте на «Чемпионате» в ближайшее время.

Материалы по теме Роман Широков отреагировал на возможный переход Соболева из «Спартака» в «Зенит»

Самые титулованные футбольные клубы России