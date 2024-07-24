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Перес: не знал, что «Спартак» называют народной командой. Мне кажется, «Зенит» популярнее

Перес: не знал, что «Спартак» называют народной командой. Мне кажется, «Зенит» популярнее
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Защитник «Оренбурга» Матиас Перес сравнил популярность «Спартака» и «Зенита».

— Ты в курсе, что «Спартак» называют народной командой?
— Не слышал ничего об этом. Но я не так долго играю в России и не слишком много знаю о других командах. Если они себя так называют — хорошо.

— По твоим ощущениям, кто популярнее в России — «Спартак» или «Зенит»?
— Мне кажется, сейчас «Зенит» популярнее всех в России. Это бренд, который знают во многих частях мира. «Спартак» не так известен за границей, — сказал Перес корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

«Зенит» становится чемпионом России последние пять лет (с 2019 по 2024 год).

Полностью интервью с Матиасом Пересом читайте на «Чемпионате» в ближайшее время.

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