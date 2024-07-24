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Футбол, мужчины, Олимпиада — 2024 в Париже: расписание матчей 24 июля

Футбол, мужчины, Олимпиада — 2024 в Париже: расписание матчей 24 июля
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Сегодня, 24 июля, стартует первый игровой день олимпийского турнира по футболу в Париже. Он вместит в себя восемь матчей команд из групп А, В С и D. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием.

Расписание олимпийского турнира на 24 июля:

  • Аргентина U23 — Марокко U23. 16:00 мск;
  • Узбекистан U23 — Испания U23. 16:00 мск;
  • Гвинея U23 — Новая Зеландия U23. 18:00 мск;
  • Египет U23 — Доминиканская Республика U23. 18:00 мск;
  • Япония U23 — Парагвай U23. 20:00 мск;
  • Ирак U23 — Украина U23. 20:00 мск;
  • Мали U23 — Израиль U23. 22:00 мск;
  • Франция U23 — США U23. 22:00 мск.

Футбольный турнир на Олимпийских играх – 2024 в Париже пройдёт с 24 июля по 10 августа. Действующим чемпионом является сборная Бразилии. В финале южноамериканцы обыграли сборную Испании со счётом 2:1 (ДВ).

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