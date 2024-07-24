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Самый результативный защитник РПЛ прошлого сезона Перес назвал свой любимый гол в России

Самый результативный защитник РПЛ прошлого сезона Перес назвал свой любимый гол в России
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Защитник «Оренбурга» Матиас Перес ответил на вопрос, какой его любимый гол, забитый в России.

В минувшем сезоне 25-летний футболист сыграл 30 матчей, забил семь мячей и отдал одну голевую передачу.

«Самый памятный гол — «Крыльям» в мае этого года. Незадолго до этого я узнал о беременности жены. И как раз на этот матч приехали мои родители. Мы ничего им не сказали, но на матч я поддел под игровую футболку майку с надписью: «Поздравления, дедушки!» И когда назначили пенальти, я попросил ребят пробить. И отпраздновал гол вместе с мамой и папой. Так они и узнали, что скоро станут бабушкой и дедом. Этот гол мне дороже всех остальных — по крайней мере, пока. А ещё мне очень нравится забивать головой. Я часто слышал, что недостаточно высокий и физически крепкий для игры в обороне. Люди сомневались в моём потенциале. Каждый мой гол головой — ответ этим скептикам, что рост — не самое важное качество для центрального защитника», — сказал Перес корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

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