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Стала известна главная трансферная цель «ПСЖ» этим летом

Стала известна главная трансферная цель «ПСЖ» этим летом
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«ПСЖ» интересуется 19-летним вингером «Ренна» Дезире Дуэ, сообщает журналист Флориан Платтенберг.

По информации источника, руководство парижского клуба в лице владельца Нассера Аль-Хелаифи и спортивного директора Луиса Кампоса встретилось с французским футболистом. «ПСЖ» считает Дуэ главной трансферной целью этим летом.

Также в приобретении Дуэ заинтересована «Бавария», которая сделала предложение в размере € 55 млн. «Ренн» требует за игрока € 60 млн.

19-летний вингер является воспитанником «Ренна», прошёл путь от молодёжки до основной команды. Контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2026 года. Transfermarkt оценивает игрока в € 30 млн.

В минувшем сезоне Дуэ сыграл 43 матча, забил четыре мяча и отдал шесть голевых передач.

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