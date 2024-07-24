«Акрон» объявил о переходе узбекистанского полузащитника

21-летний полузащитник Шерзод Эсанов перешёл из «Андижана» в «Акрон». Об этом сообщил официальный сайт тольяттинского клуба.

Отмечается, что в ближайшее время игрок прибудет в расположение «Акрона».

«Шерзод Эсанов на профессиональном уровне выступал только в чемпионатах своей страны. В январе 2022 года хавбек присоединился к «Андижану», которому за сезон помог вернуться в Суперлигу Узбекистана – 16 матчей: 2+0 по «гол+пас». В элитном дивизионе своей родины Шерзод провёл полтора года: два весенних отрезка в сезонах-2023 и 2024 за «Андижан» (16 матчей: 1+0), а осень прошлого розыгрыша – в ташкентском «Олимпике» (11 матчей: 1+0).

Эсанов выступал за юношеские и молодёжные сборные Узбекистана, забивал в рамках финального турнира ЧМ-2023 U20 и становился бронзовым призёром Летних Азиатских игр — 2023 в составе олимпийской сборной.

Приветствуем Шерзода в нашем клубе и желаем ему успехов!» — написано в заявлении клуба.