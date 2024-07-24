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Самый дорогой футболист «Оренбурга» Перес: цена на Transfermarkt — подтверждение прогресса

Самый дорогой футболист «Оренбурга» Перес: цена на Transfermarkt — подтверждение прогресса
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Защитник «Оренбурга» Матиас Перес ответил на вопрос о своей трансферной стоимости, представленной интернет-порталом Transfermarkt.

— Прямо сейчас ты самый ценный актив «Оренбурга» — € 3 млн по Transfermarkt. Обращаешь внимание на эти цифры?
— Обращаю. Это ведь тоже подтверждение прогресса. Все мы хотим постоянно улучшаться, а мне с детства приходилось биться за своё место в футболе. Поначалу-то мне не особо давали играть. Поэтому я очень горд тем, чего мне удалось добиться, и рад находиться там, где я сейчас.

— Какие ещё цели ставишь перед собой в футболе?
— Мне хочется жить и быть счастливым в футболе. Конечно, я мечтаю поиграть в топ-клубе и выиграть титулы. Верю, что удастся и этого достичь, — сказал Перес корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

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