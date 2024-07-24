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Защитник «Оренбурга» Перес рассказал, кому посвятил победный гол в ворота «Спартака»

Защитник «Оренбурга» Перес рассказал, кому посвятил победный гол в ворота «Спартака»
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Футболист «Оренбурга» Матиас Перес рассказал, кому посвятил победный гол в ворота «Спартака» в матче 1-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025.

— Кому посвятил этот гол?
— Моей жене и ребёнку, который скоро появится на свет. Мы ждём пополнения в декабре.

Лусиана недавно получила долгосрочную визу и может всё время находиться со мной. Мы знакомы уже 10 лет, ещё со школы, но долгое время жили как жених и невеста. Только в прошлом году сыграли свадьбу. А теперь с нетерпением ждём сына, — сказал Перес корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

Напомним, матч между «Оренбургом» и «Спартаком» состоялся в воскресенье, 21 июля. Встреча прошла на стадионе «Газовик» и завершилась победой «Оренбурга» со счётом 2:0.

МИР Российская Премьер-лига . 1-й тур
21 июля 2024, воскресенье. 17:30 МСК
Оренбург
Оренбург
Окончен
2 : 0
Спартак М
Москва
1:0 Перес – 62'     2:0 Гюрлюк – 67'    
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