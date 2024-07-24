Защитник «Оренбурга» Перес рассказал, как в команде называют 35-летнего капитана Малых

Защитник «Оренбурга» Матиас Перес рассказал, как в команде называют 35-летнего капитана оренбуржцев Андрея Малых.

— Деограсия назвал Андрея Малых легендой клуба. Иногда по-доброму подшучиваете над ветераном?

— Мы тоже его иногда так называем. А ещё — Старый (это слово Матиас произносит по-русски. — Прим. «Чемпионата»), ха-ха. Но это всё шутки. На самом деле Андрей — отличный человек и большой капитан, — сказал Перес корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

Андрею Малых 35 лет, за «Оренбург» он выступает с 2010 года. Ранее защитник играл за кировское «Динамо». Отметим, что в матче 1-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025 «Оренбург» обыграл московский «Спартак» со счётом 2:0. Перес забил победный гол оренбургской команды.