Аргентинский легионер «Оренбурга» Перес признался, что его удивляет в России

Защитник «Оренбурга» Матиас Перес рассказал, что его удивляет в России.

— Что-то удивляет в России?

— Безопасность. Она здесь организована на более высоком уровне, чем в Аргентине. В России ты можешь спокойно гулять по улицам, не боясь, что с тобой что-нибудь случится. А зимой удивляет продолжительность дня. Если в Аргентине в полдесятого вечера ещё светло, то тут очень рано темнеет, — сказал Перес корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

Пересу 25 лет. За «Оренбург» он выступает с 2023 года, ранее футболист играл за «Ланус». Действующий контракт аргентинского защитника с российским клубом рассчитан до лета 2025 года. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Матиаса Переса в € 3 млн.