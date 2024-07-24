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Расписание матчей 2-го квалификационного раунда Лиги чемпионов 24 июля

Расписание матчей 2-го квалификационного раунда Лиги чемпионов 24 июля
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Сегодня, 24 июля, пройдут первые матчи второго квалификационного раунда Лиги чемпионов УЕФА.

Расписание матчей второго квалификационного раунда Лиги чемпионов 24 июля (время — московское):

20:30. ПАОК (Греция) – «Борац» Б-Л (Босния и Герцеговина);
21:00. «Лудогорец» (Болгария) — «Динамо» Минск (Беларусь);
21:15. «Целе» (Словения) — «Слован» Братислава (Словакия).

Вчера, 23 июня, прошли первые матчи в других 11 парах участников второго квалификационного раунда Лиги чемпионов.

Согласно новым правилам, количество участников групповой стадии Лиги чемпионов, Лиги Европы и Лиги конференций составит по 36 команд. Было решено отказаться от привычного формата групповых стадий и перейти на швейцарскую систему.

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