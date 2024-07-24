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Аргентинский легионер «Оренбурга» Перес отреагировал на переход Лукаса Веры в «Химки»

Аргентинский легионер «Оренбурга» Перес отреагировал на переход Лукаса Веры в «Химки»
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Защитник «Оренбурга» Матиас Перес отреагировал на переход полузащитника Лукаса Веры в подмосковные «Химки».

— С Лукасом Верой ещё с Аргентины дружите?
— Да, ещё с тех пор, как вместе играли за «Ланус». Я с уважением и теплотой к нему отношусь.

— Тебя расстроил его уход?
— Разочарования точно нет. Это его карьера и его решение. Лукас захотел пойти другим путём и имеет на это право. Главное, что всё было сделано корректно.

— Ты понял его мотивы? Очевидно же, что в спортивном отношении «Химки», мягко говоря, не превосходят «Оренбург»?
— Возможно, он просто решил сменить обстановку. Если человек хорошо проявляет себя в «Оренбурге» и изъявляет желание перейти в другую команду, клуб обычно идёт ему навстречу, — сказал Перес корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

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