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Аргентинский защитник «Оренбурга» Перес рассказал, что бы спросил при встрече у Месси

Аргентинский защитник «Оренбурга» Перес рассказал, что бы спросил при встрече у Месси
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Аргентинский защитник «Оренбурга» Матиас Перес рассказал, что бы спросил при встрече у нападающего «Интер Майами» Лионеля Месси.

— Ты знаком с Месси?
— Нет, лично не знакомы.

— Ещё надеешься сыграть с ним?
— Я был бы очень рад оказаться на одном поле с Месси и сыграть — хоть с ним, хоть против него.

— Что бы ты у него спросил при встрече?
— «Что ты почувствовал, когда выиграл Кубок мира?» — сказал Перес корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

Пересу 25 лет. За «Оренбург» он выступает с 2023 года, ранее футболист играл за «Ланус». Действующий контракт аргентинского защитника с российским клубом рассчитан до лета 2025 года. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Матиаса Переса в € 3 млн.

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