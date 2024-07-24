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Защитник «Оренбурга» Матиас Перес назвал самого опасного нападающего РПЛ

Защитник «Оренбурга» Матиас Перес назвал самого опасного нападающего РПЛ
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Аргентинский защитник «Оренбурга» Матиас Перес назвал самого опасного нападающего Российской Премьер-Лиги.

— Кого считаешь самыми опасными нападающими в чемпионате России?
— Наверное, Кассьерру. Играть против него сложнее всего. Это нападающий, который переживает свой лучший момент и забивает много голов за «Зенит». Но мы сейчас вышли на приличный уровень, и забить нам не так-то просто, — сказал Перес корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

Пересу 25 лет. За «Оренбург» он выступает с 2023 года, ранее футболист играл за «Ланус». Действующий контракт аргентинского защитника с российским клубом рассчитан до лета 2025 года. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Матиаса Переса в € 3 млн.

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