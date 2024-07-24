Аргентина — Марокко: во сколько начало матча на Олимпиаде-2024, где смотреть

Сегодня, 24 июля, состоится матч 1-го тура группового этапа футбольного турнира на Олимпийских играх 2024 года, в котором встретятся участники группы В сборные Аргентины и Марокко. Команды будут играть на стадионе «Жеффруа-Гишар» в Сент-Этьене (Франция). Начало матча — в 16:00 по московскому времени. Прямую трансляцию встречи можно будет посмотреть на официальном сайте Международного олимпийского комитета (МОК).

Кроме сборных Аргентины и Марокко, в группе В выступят национальные команды Ирака и Украины.

Футбольный турнир на Олимпиаде 2024 года пройдёт с 24 июля по 9 августа. Олимпийским чемпионом на прошлых Играх стала сборная Бразилии. В финале турнира в Японии бразильцы обыграли национальную команду Испании со счётом 2:1.