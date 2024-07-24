Матиас Перес: мне всё равно, кому забивать — «Спартаку» или «Ахмату»

Защитник «Оренбурга» Матиас Перес, отметившийся голом в матче 1-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025 со «Спартаком», рассказал, что ему безразлично, кому забивать.

— Ты очень эмоционально праздновал свой гол. Забить «Спартаку» особенно приятно?

— Нет. У меня после каждого гола ощущения и празднования плюс-минус одинаковые. Всё-таки я защитник, и любой забитый мяч для меня — это особенное событие.

Права на видео принадлежат РФС

— Серьёзно? Тебе всё равно, кому забить — «Спартаку» или «Ахмату»?

— Абсолютно. Я всегда держу в голове возможность сходить в атаку, вне зависимости от имени соперника. Если удаётся таким образом внести вклад в успех «Оренбурга» — замечательно. Результаты команды — самое важное, — сказал Перес корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.