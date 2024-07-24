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Защитник «Оренбурга» Перес: на золото РПЛ снова будут претендовать несколько клубов

Защитник «Оренбурга» Перес: на золото РПЛ снова будут претендовать несколько клубов
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Защитник «Оренбурга» Матиас Перес ожидает, что в сезоне-2024/2025 за победу в Российской Премьер-Лиге поборются сразу несколько команд.

«Непобедимых команд не бывает. Есть клубы, которые мечтают отобрать у «Зенита» титул. Прошлый сезон показал, что ничего невозможного в этом нет. Думаю, что и в новом чемпионате на золото будут претендовать несколько команд. Борьба будет точно. РПЛ — очень хорошая и конкурентоспособная лига, большинство матчей отличаются упорством. Мне кажется, что в этом плане следующий сезон будет не хуже предыдущего», — сказал Перес корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

Пересу 25 лет. За «Оренбург» он выступает с 2023 года, ранее футболист играл за «Ланус». Действующий контракт аргентинского защитника с российским клубом рассчитан до лета 2025 года. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Матиаса Переса в € 3 млн.

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