Аргентинский футболист «Оренбурга» Матиас Перес назвал три своих любимых русских слова.

— Назови три любимых слова на русском.

— Давай, парни, внимательнее (говорит по-русски. — Прим. «Чемпионата»)! Эти слова чаще всего звучат на поле. Ещё нравится слово «команда».

— А ты уже понимаешь, что тебе говорят?

— Да, конечно, я могу говорить по-русски (снова на русском языке. — Прим. «Чемпионата»), — сказал Перес корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

Пересу 25 лет. За «Оренбург» он выступает с 2023 года, ранее футболист играл за «Ланус». Действующий контракт аргентинского защитника с российским клубом рассчитан до лета 2025 года. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Матиаса Переса в € 3 млн.