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Защитник «Оренбурга» Перес рассказал, что чаще всего спрашивают о России в Аргентине

Защитник «Оренбурга» Перес рассказал, что чаще всего спрашивают о России в Аргентине
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Футболист «Оренбурга» Матиас Перес рассказал, что чаще всего спрашивают о России в Аргентине, откуда защитник оренбуржской команды родом.

— Что чаще всего спрашивают?
— Первое, что всегда спрашивают, когда возвращаюсь в Аргентину: «Там правда жуткий мороз?»

— Что отвечаешь?
— Это приятный мороз. Дома в городах подготавливают к зиме, и переносить холода несложно. А самое красивое — это снег. Мы же его никогда не видим в Аргентине. Я часто советую друзьям: если хотите увидеть настоящую зиму, езжайте в Россию — увидите горы снега и узнаете русских людей.

В России очень хорошие люди, добрые и искренние. Меня с самого первого момента тепло здесь приняли. За всё время в Оренбурге у меня не было ни одной серьёзной проблемы, — сказал Перес корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

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