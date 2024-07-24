Новости дня 23 июля — в видео «Чемпионата»

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Каждый день в мире спорта происходит огромное количество важных и заметных событий, «Чемпионат» предлагает своим читателям ознакомиться с главными из них за вчерашний день, 23 июля. Для особого удобства подборка ключевых спортивных новостей представлена в видеоформате.

Главные новости дня за 23 июля:

1) «Спартак» отстранил Соболева от тренировок с основной командой.

2) Агент Фернандеса подтвердил информацию об уходе Марио из «Зенита».

3) Возглавляемая Кремлёвым IBA исключена из списка признанных МОК федераций.

4) Шнякин раскрыл конфликт Карпина и Глушенкова, из-за которого игрока не вызывают в сборную.

5) Чалов сомневается в переходе в ПАОК и попросил время для принятия решения.

6) Франсис Нганну заявил, что в октябре он проведёт бой с Ренаном Феррейрой.

7) Стала известна причина проблемы в переговорах между «Зенитом» и «Фламенго» по Клаудиньо.