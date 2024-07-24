Франция — США: во сколько начало матча на Олимпиаде-2024, где смотреть
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Сегодня, 24 июля, состоится матч 1-го тура группового этапа футбольного турнира на Олимпийских играх 2024 года, в котором встретятся участники группы А сборные Франции и США. Команды будут играть на стадионе «Оранж Велодром» в Марселе (Франция). Начало матча — в 22:00 по московскому времени. Прямую трансляцию встречи можно будет посмотреть на официальном сайте Международного олимпийского комитета (МОК).
Олимпийские игры (м) . Группа A. 1-й тур
24 июля 2024, среда. 22:00 МСК
Франция U23
Не начался
США U23
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Кроме сборных Франции и США, в группе А выступят национальные команды Новой Зеландии и Гвинеи.
Футбольный турнир на Олимпиаде 2024 года пройдёт с 24 июля по 9 августа. Олимпийским чемпионом на прошлых Играх стала сборная Бразилии. В финале турнира в Японии бразильцы обыграли национальную команду Испании со счётом 2:1.
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