Тренер «Балтики» Грищенко — о составе: мы сильно перестраиваем команду

Главный тренер «Балтики» Александр Грищенко отметил, что калининградцам приходится сильно перестраивать команду из‑за ухода большого количества футболистов.

«Мы сильно перестраиваем команду, потому что у нас ушли 16 человек. Касательно обороны… У нас есть в этой линии новые футболисты. Если мы говорим о каких‑то фундаментальных вещах, то в обороне чуть меньше изменений. А так получается, что это новая команда», — заявил Грищенко в эфире «Матч ТВ».

Напомним, в матче 2-го тура Мелбет Первой лиги «Балтика» встречалась с «Сочи». Игра проходила на стадионе «Фишт» в Сочи. В качестве главного арбитра выступил Иван Абросимов (Санкт-Петербург). Итоговый результат — 1:1. В игре стартового тура Первой лиги «Сочи» в гостях уступил «Уралу» со счётом 0:2. В свою очередь, «Балтика» не смогла обыграть московскую «Родину». Та встреча завершилась со счётом 0:0. В прошлом сезоне обе команды выступали в Российской Премьер-Лиге. «Балтика» и «Сочи» заняли два последних места в турнирной таблице по итогам чемпионата.