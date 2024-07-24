Узбекистан — Испания: текстовая онлайн-трансляция матча на Олимпиаде-2024 начнётся в 16:00
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Сегодня, 24 июля, состоится матч 1-го тура группового этапа футбольного турнира на Олимпийских играх 2024 года, в котором встретятся участники группы С сборные Узбекистана и Испании. Команды будут играть на стадионе «Парк де Пренс» в Париже (Франция). Начало матча — в 16:00 по московскому времени. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Олимпийские игры (м) . Группа C. 1-й тур
24 июля 2024, среда. 16:00 МСК
Узбекистан U23
Не начался
Испания U23
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Кроме сборных Узбекистана и Испании, в группе С выступят национальные команды Египта и Доминиканской Республики. Две лучшие команды выйдут в четвертьфинал турнира.
Футбольный турнир на Олимпиаде 2024 года пройдёт с 24 июля по 9 августа. Олимпийским чемпионом на прошлых Играх стала сборная Бразилии. В финале турнира в Японии бразильцы обыграли национальную команду Испании со счётом 2:1.
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