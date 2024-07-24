Узбекистан — Испания: текстовая онлайн-трансляция матча на Олимпиаде-2024 начнётся в 16:00

Сегодня, 24 июля, состоится матч 1-го тура группового этапа футбольного турнира на Олимпийских играх 2024 года, в котором встретятся участники группы С сборные Узбекистана и Испании. Команды будут играть на стадионе «Парк де Пренс» в Париже (Франция). Начало матча — в 16:00 по московскому времени. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Кроме сборных Узбекистана и Испании, в группе С выступят национальные команды Египта и Доминиканской Республики. Две лучшие команды выйдут в четвертьфинал турнира.

Футбольный турнир на Олимпиаде 2024 года пройдёт с 24 июля по 9 августа. Олимпийским чемпионом на прошлых Играх стала сборная Бразилии. В финале турнира в Японии бразильцы обыграли национальную команду Испании со счётом 2:1.