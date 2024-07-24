Бубнов считает, что уход Вендела может стать проблемой для «Зенита»

Бывший футболист Александр Бубнов выказался о возможном уходе полузащитника Вендела из санкт-петербургского «Зенита».

«Вот если Вендел уедет, то это может стать проблемой. Ведущий игрок, у них неплохая связка с Глушенковым нарабатывается. Проявили себя в Суперкубке, сейчас в Самаре. К слову, игра ответила на вопрос, является ли Максим игроком стартового состава. Как и Латышонок, который сильнее других вратарей «Зенита», — приводит слова Бубнова Sportbox.

Ранее сообщалось, что «Зенит» и «Галатасарай» близки к соглашению о переходе Вендела за сумму в € 17 млн. В минувшем сезоне 26-летний Вендел принял участие в 35 матчах за «Зенит» во всех турнирах, в которых отметился четырьмя голами и восемью результативными передачами.