Александр Бубнов: то, что «Крылья» проиграли «Зениту», — ничего страшного

Бывший футболист Александр Бубнов высказался о матче 1-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречались самарские «Крылья Советов» и санкт-петербургский «Зенит». Игра прошла в субботу, 20 июля. Сине-бело-голубые одержали победу со счётом 4:0. В составе «Зенита» отличились Максим Глушенков (дважды), Матео Кассьерра и Педро.

«То, что «Крылья» проиграли, — ничего страшного, первый матч. И даже четыре пропущенных мяча не должны вводить в заблуждение. У «Зенита» не было подавляющего преимущества, просто здорово реализовывали моменты. У волжан моментов было даже больше, но то Латышонок выручал, то сами не могли забить. Как минимум на гол они ещё до перерыва наиграли.

А так игра была сделана ещё в первом тайме, дальше команда Семака грамотно оборонялась и довела дело до уверенной победы. Видно, что хотят обойтись без проблем, как в прошлом сезоне, и серьёзно настроены добиваться результата в каждом матче», — приводит слова Бубнова Sportbox.