БК PARI
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
erid: 2RanymdGUCY
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Александр Бубнов: то, что «Крылья» проиграли «Зениту», — ничего страшного

Александр Бубнов: то, что «Крылья» проиграли «Зениту», — ничего страшного
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший футболист Александр Бубнов высказался о матче 1-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречались самарские «Крылья Советов» и санкт-петербургский «Зенит». Игра прошла в субботу, 20 июля. Сине-бело-голубые одержали победу со счётом 4:0. В составе «Зенита» отличились Максим Глушенков (дважды), Матео Кассьерра и Педро.

МИР Российская Премьер-лига . 1-й тур
20 июля 2024, суббота. 17:30 МСК
Крылья Советов
Самара
Окончен
0 : 4
Зенит
Санкт-Петербург
0:1 Глушенков – 6'     0:2 Кассьерра – 18'     0:3 Глушенков – 45+2'     0:4 Педро – 90+3'    

«То, что «Крылья» проиграли, — ничего страшного, первый матч. И даже четыре пропущенных мяча не должны вводить в заблуждение. У «Зенита» не было подавляющего преимущества, просто здорово реализовывали моменты. У волжан моментов было даже больше, но то Латышонок выручал, то сами не могли забить. Как минимум на гол они ещё до перерыва наиграли.

А так игра была сделана ещё в первом тайме, дальше команда Семака грамотно оборонялась и довела дело до уверенной победы. Видно, что хотят обойтись без проблем, как в прошлом сезоне, и серьёзно настроены добиваться результата в каждом матче», — приводит слова Бубнова Sportbox.

Материалы по теме
«Зенит» не проигрывает в 1-м туре РПЛ уже 22 сезона! После кого началась серия?
Истории
«Зенит» не проигрывает в 1-м туре РПЛ уже 22 сезона! После кого началась серия?
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android