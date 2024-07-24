Игрок «Динамо» Махачкала Пальцев: не скажу, что мы играем в оборонительный футбол

Футболист «Динамо» Махачкала Валентин Пальцев считает, что махачкалинская команда не играет в сугубо оборонительный футбол.

«Нельзя сказать, что мы играем в оборонительный футбол. У нас хороший состав, мы можем показывать разный стиль в зависимости от ситуации. Где-то можем сыграть от обороны, где-то – на контратаках, где-то – просто в атаку пойти», — приводит слова Пальцева Metaratings.

Напомним, в матче 1-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025 махачкалинское «Динамо» играло с «Химками». Игра проходила на стадионе «Арена-Химки» в Химках. В качестве главного арбитра выступил Егор Егоров. Итоговый счёт — 1:1. На 22-й минуте футболисты «Химок» получили право пробить пенальти из-за фола полузащитника «Динамо» Мх Антона Крачковского. К мячу подошёл нападающий «Химок» Александр Руденко, однако его удар пришёлся в перекладину. На 34-й минуте счёт в матче открыл защитник махачкалинского «Динамо» Идар Шумахов. На 38-й минуте хозяева вновь получили право пробить пенальти, однако теперь попытку не реализовал хавбек Хетаг Хосонов — его удар пришёлся в штангу. На 51-й минуте «Химкам» удалось сравнять счёт: отличился нападающий Антон Заболотный. На 87-й минуте гости вышли вперёд, но гол Максима Храмцова был отменён после просмотра VAR.