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Бубнов: в матче с «Оренбургом» защита «Спартака» напоминала проходной двор

Бубнов: в матче с «Оренбургом» защита «Спартака» напоминала проходной двор
Деян Станкович
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Бывший футболист Александр Бубнов высказался о составе московского «Спартака» на матч 1-го тура Российской Премьер-Лиги с «Оренбургом». Игра прошла в воскресенье, 21 июля, в Оренбурге. «Оренбург» одержал победу со счётом 2:0. Отличились Матиас Перес и Эмирджан Гюрлюк.

МИР Российская Премьер-лига . 1-й тур
21 июля 2024, воскресенье. 17:30 МСК
Оренбург
Оренбург
Окончен
2 : 0
Спартак М
Москва
1:0 Перес – 62'     2:0 Гюрлюк – 67'    

«С обороной главный тренер, вероятно, определился, а со средней линией и атакой — нет, учитывая замены по ходу матча. Всю атаку менять — перебор, значит, Станковича многое не устраивало. При этом не только в организации атаки проблемы, но и в обороне. Нельзя сказать, что красно-белые играли надёжно, защита «Спартака» напоминала проходной двор. Плохо оборонялись не только защитники, но и полузащитники.

Удивился, что с первых минут вышел молодой Зорин. Он особо не выделялся, но с его передачи Бонгонда должен был забивать», — приводит слова Бубнова Sportbox.

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