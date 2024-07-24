Бубнов: в матче с «Оренбургом» защита «Спартака» напоминала проходной двор

Бывший футболист Александр Бубнов высказался о составе московского «Спартака» на матч 1-го тура Российской Премьер-Лиги с «Оренбургом». Игра прошла в воскресенье, 21 июля, в Оренбурге. «Оренбург» одержал победу со счётом 2:0. Отличились Матиас Перес и Эмирджан Гюрлюк.

«С обороной главный тренер, вероятно, определился, а со средней линией и атакой — нет, учитывая замены по ходу матча. Всю атаку менять — перебор, значит, Станковича многое не устраивало. При этом не только в организации атаки проблемы, но и в обороне. Нельзя сказать, что красно-белые играли надёжно, защита «Спартака» напоминала проходной двор. Плохо оборонялись не только защитники, но и полузащитники.

Удивился, что с первых минут вышел молодой Зорин. Он особо не выделялся, но с его передачи Бонгонда должен был забивать», — приводит слова Бубнова Sportbox.