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Вратарь «Динамо» Мх Волк рассказал о желании сыграть за сборную России

Вратарь «Динамо» Мх Волк рассказал о желании сыграть за сборную России
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Голкипер махачкалинского «Динамо» Давид Волк рассказал о личных целях.

«100 процентов есть цель стать вратарём номер один. Я и занимаюсь футболом, чтобы быть первым, чтобы себя показывать, чтобы играть надёжно и уверенно.

Я хочу быть полезен в своей команде, играть «на ноль», помогать команде побеждать, а также получить свой первый вызов уже во взрослую сборную.

Мы хотим закрепиться в РПЛ и, безусловно, побороться за высокие места», — сказал Волк в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Валентиной Дрёмовой.

В воскресенье, 21 июля, в матче 1-го тура Российской Премьер-Лиги махачкалинское «Динамо» встречалось с подмосковными «Химками». Команды сыграли вничью со счётом 1:1. Давид Волк вышел на поле в стартовом составе.

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