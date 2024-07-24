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Бубнов: думаю, что у «Оренбурга» проблем в этом сезоне не будет

Бубнов: думаю, что у «Оренбурга» проблем в этом сезоне не будет
Давид Деограсия
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Бывший футболист Александр Бубнов высказался о матче 1-го тура Российской Премьер-Лиги «Оренбург» — «Спартак», а также оценил перспективы оренбуржцев в этом сезоне чемпионата России. Встреча состоялась в воскресенье, 21 июля. «Оренбург» выиграл со счётом 2:0. Забитыми мячами отметились Матиас Перес и Эмирджан Гюрлюк.

МИР Российская Премьер-лига . 1-й тур
21 июля 2024, воскресенье. 17:30 МСК
Оренбург
Оренбург
Окончен
2 : 0
Спартак М
Москва
1:0 Перес – 62'     2:0 Гюрлюк – 67'    

«Оренбуржцы выглядели лучше всю игру: двигались быстрее, были более мобильными. На флангах рвали соперника в клочья, а «Спартак» ничего не мог поделать. А ведь у «Оренбурга» ушли сразу четыре игрока стартового состава, я ещё по этой причине полагал, что хозяевам будет непросто, но ушедших легко заменили. В очередной раз это говорит, что «Оренбург» здорово работает на трансферном рынке.

Уральцы победили по делу, «Спартак» ещё и отскочил, могли больше пропустить. Думаю, что у команды Давида Деограсии проблем в этом сезоне не будет», — приводит слова Бубнова Sportbox.

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