Бубнов: думаю, что у «Оренбурга» проблем в этом сезоне не будет

Бывший футболист Александр Бубнов высказался о матче 1-го тура Российской Премьер-Лиги «Оренбург» — «Спартак», а также оценил перспективы оренбуржцев в этом сезоне чемпионата России. Встреча состоялась в воскресенье, 21 июля. «Оренбург» выиграл со счётом 2:0. Забитыми мячами отметились Матиас Перес и Эмирджан Гюрлюк.

«Оренбуржцы выглядели лучше всю игру: двигались быстрее, были более мобильными. На флангах рвали соперника в клочья, а «Спартак» ничего не мог поделать. А ведь у «Оренбурга» ушли сразу четыре игрока стартового состава, я ещё по этой причине полагал, что хозяевам будет непросто, но ушедших легко заменили. В очередной раз это говорит, что «Оренбург» здорово работает на трансферном рынке.

Уральцы победили по делу, «Спартак» ещё и отскочил, могли больше пропустить. Думаю, что у команды Давида Деограсии проблем в этом сезоне не будет», — приводит слова Бубнова Sportbox.