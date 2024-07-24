Экс-игрок «Зенита» Гасилин: Шунину подходит махачкалинское «Динамо»

Бывший форвард «Зенита» Алексей Гасилин считает, что экс‑голкиперу московского «Динамо» Антону Шунину стоит перейти в «Динамо» из Махачкалы.

«Шунин — легенда «Динамо». Мне кажется, что ему подходит махачкалинское «Динамо». Он бы поделился своим опытом, если бы перешёл в эту команду. Для всех было бы плюсом. Быть легендой «Динамо»… Я его не представляю в другой команде. Если есть такая возможность, то это идеальный вариант», — заявил Гасилин в эфире «Матч ТВ».

Напомним, 1 июля московское «Динамо» объявило об уходе Шунина в связи с истечением срока действия его контракта. Шунин является воспитанником «Динамо». За взрослую команду он выступал с 2007 года. За этот период вратарь принял участие в 366 матчах во всех турнирах, 125 из которых отыграл «на ноль». В прошлом сезоне Антон Шунин принял участие в 20 матчах во всех турнирах, три из которых он отыграл «на ноль». Согласно информации, представленной на авторитетном интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость российского футболиста составляет € 400 тыс.