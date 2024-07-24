БК PARI
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
erid: 2RanymdGUCY
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Экс-игрок «Зенита» Гасилин: Шунину подходит махачкалинское «Динамо»

Экс-игрок «Зенита» Гасилин: Шунину подходит махачкалинское «Динамо»
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший форвард «Зенита» Алексей Гасилин считает, что экс‑голкиперу московского «Динамо» Антону Шунину стоит перейти в «Динамо» из Махачкалы.

«Шунин — легенда «Динамо». Мне кажется, что ему подходит махачкалинское «Динамо». Он бы поделился своим опытом, если бы перешёл в эту команду. Для всех было бы плюсом. Быть легендой «Динамо»… Я его не представляю в другой команде. Если есть такая возможность, то это идеальный вариант», — заявил Гасилин в эфире «Матч ТВ».

Напомним, 1 июля московское «Динамо» объявило об уходе Шунина в связи с истечением срока действия его контракта. Шунин является воспитанником «Динамо». За взрослую команду он выступал с 2007 года. За этот период вратарь принял участие в 366 матчах во всех турнирах, 125 из которых отыграл «на ноль». В прошлом сезоне Антон Шунин принял участие в 20 матчах во всех турнирах, три из которых он отыграл «на ноль». Согласно информации, представленной на авторитетном интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость российского футболиста составляет € 400 тыс.

Материалы по теме
«Мне обещали подумать, но на связь не вышли». Шунин заговорил после ухода из «Динамо»
Эксклюзив
«Мне обещали подумать, но на связь не вышли». Шунин заговорил после ухода из «Динамо»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android