Олег Самсонов сравнил своё отстранение от тренировок в «Краснодаре» с ситуацией Соболева

Бывший футболист «Краснодара» Олег Самсонов высказался об отстранении нападающего московского «Спартака» Александра Соболева от тренировок с командой.

«У нас с Александром абсолютно разные ситуации с отстранением от тренировок с командой. Не думаю, что Соболев пробудет в этом статусе долгое время. Наверное, между клубами уже есть внутренние договорённости. Он в этом статусе один день пробыл, а я три года. Удачи Александру, пусть не теряет форму», — сказал Самсонов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

Вчера, 23 июля, спортивный директор «Спартака» Томаш Амарал, сообщил, что клуб отстранил Александра Соболева от тренировок с основной командой.

Ранее «Чемпионат» сообщал, что «Зенит» и «Спартак» близки к согласованию трансфера нападающего.