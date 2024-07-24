Защитник «Ахмата» Адамов считает, что команде под силу попасть в пятёрку РПЛ

Защитник грозненского «Ахмата» Арсен Адамов рассказал о задачах клуба в новом сезоне Российской Премьер-Лиги и Фонбет Кубка России.

«Какие эмоции от возвращения в «Ахмат»? Эмоции положительные, на стадионе семья, родные болельщики. Конечно, это приятно.

Задача в этом году — попасть в пятёрку в чемпионате и как можно дальше пройти в Кубке России. Амбициозные задачи, но нам под силу это сделать», — приводит слова Адамова «Матч ТВ».

«Ахмат» завершил сезон-2023/2024 Российской Премьер-Лиги на 10-м месте в турнирной таблице. Команда набрала 35 очков за 30 матчей. В воскресенье, 21 июля, в матче 1-го тура нового сезона чемпионата России «Ахмат» встречался с «Краснодаром». Команды сыграли вничью со счётом 1:1.