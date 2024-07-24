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«Хотели большего». Тренер «Торпедо» Кононов — о ничьей с «Ротором»

«Хотели большего». Тренер «Торпедо» Кононов — о ничьей с «Ротором»
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Главный тренер московского «Торпедо» Олег Кононов прокомментировал ничейный результат в матче 2-го тура Мелбет Первой лиги с волгоградским «Ротором». Встреча состоялась в понедельник, 22 июля. Итоговый результат — 1:1.

Россия — Мелбет Первая лига . 2-й тур
22 июля 2024, понедельник. 18:00 МСК
Ротор
Волгоград
Окончен
1 : 1
Торпедо М
Москва
0:1 Горбунов – 17'     1:1 Болотов – 66'    

«Первый тайм достаточно ровный был, мы забили гол, контролировали игру. Во втором тайме первые 20 минут мы отдали инициативу сопернику. Там уже был один опасный момент, которым «Ротор» воспользовался и забил. Тем не менее ребята, которые вышли на замену, хорошо себя проявили, выровняли игру, и у нас уже было преимущество.

В целом, конечно, мы огорчены тем, что увозим отсюда только одно очко, хотели большего. Но могу сказать, что «Ротор» — очень хорошая команда. Они достаточно организованно играли. И всем без исключения будет с ней тяжело, особенно в Волгограде», — приводит слова Кононова официальный сайт «Торпедо».

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