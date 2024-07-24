Гаврилов: Соболев не первый, кто уходит из «Спартака», — я тоже уезжал играть на Украину

Бывший футболист московского «Спартака» Юрий Гаврилов высказался о возможном переходе нападающего красно-белых Александра Соболева в санкт-петербургский «Зенит».

«Соболев не первый и не последний, кто уходит из «Спартака», я тоже в своё время уезжал играть на Украину. Шавло в «Торпедо» переходил, Месси из «Барселоны» в «ПСЖ». Пусть человек играет там, где ему нравится.

Другой вопрос — будет ли Александр играть в «Зените». Там ему придётся биться за место, конкуренцию ему составят — гарантий нет. Он и в «Спартаке» сейчас под вопросом», — сказал Гаврилов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

Ранее «Чемпионат» сообщал, что «Зенит» и «Спартак» близки к согласованию трансфера нападающего.