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Полиция примет меры повышенной безопасности на матче Олимпиады Мали — Израиль

Полиция примет меры повышенной безопасности на матче Олимпиады Мали — Израиль
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Сотрудники правоохранительных органов Парижа примут меры повышенной безопасности на матче Олимпийских игр — 2024 между сборными Израиля и Мали. Об этом сообщает французское онлайн-издание L’Équipe.

По информации источника, на стадионе «Парк де Пренс», где и пройдёт матч группового этапа Олимпиады Мали — Израиль, будет задействовано около тысячи полицейских для обеспечения безопасности проведения игры.

Отметим, что матч между Мали и Израилем начнётся в 22:00 по московскому времени. Национальные команды Мали и Израиля выступают в группе D. Их соперниками по квартету являются сборные Парагвая и Японии. Напомним, летние Олимпийские игры пройдут в Париже с 26 июля по 11 августа 2024 года. Первые футбольные игры состоятся уже сегодня, 24 июля.

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