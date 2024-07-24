Канадский олимпийский комитет извинился за дрон над тренировкой соперника по турниру на ОИ

Канадский олимпийский комитет выступил с заявлением по поводу запущенного дрона над тренировкой футбольной женской сборной Новой Зеландии во Франции. Женские сборные Канады и Новой Зеландии выступят в группе А олимпийского турнира.

«Канадский олимпийский комитет был проинформирован о том, что 22 июля французские власти задержали неаккредитованного члена канадской женской футбольной команды в Сент-Этьене после жалобы новозеландской сборной. Предполагается, что сотрудник использовал дрон для записи тренировки женской сборной Новой Зеландии.

Канадский олимпийский комитет выступает за честную игру, мы шокированы и разочарованы. Мы приносим наши искренние извинения новозеландскому футболу, всем пострадавшим игрокам и Олимпийскому комитету Новой Зеландии.

Мы обсуждаем дальнейшие шаги с МОК, оргкомитетом «Париж-2024», Канадской футбольной ассоциацией и ФИФА», — написано в заявлении на официальном сайте Канадского олимпийского комитета.