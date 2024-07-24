Шнякин — о возможном переходе Соболева: «Зенит» решил ещё больнее уколоть «Спартак»

Известный российский комментатор Дмитрий Шнякин высказался о возможном переходе нападающего «Спартака» Александра Соболева в «Зенит».

«Мне кажется, недооценён тот символизм, которым руководствуется глава «Зенита». Короче говоря, для них в Петербурге символизм имеет значение. И, насколько я знаю, этот сезон особенный не только потому, что это год столетия «Зенита», но ещё и потому, что особенно в этом сезоне принципиально взять чемпионство, чтобы обойти «Спартак» по российским чемпионствам.

Они верят в эту красивую историю, картинку, для них это важно. И, кстати, они имеют полное право на это обращать внимание, потому что, в общем-то, а на что ещё? Ну, просто выиграть чемпионство звучит так себе, а выиграть чемпионство особенное, обойдя «Спартак» и в особенный год — это уже другое дело. И мне почему-то кажется, может, додумываю сейчас, потому что действительно Соболев — классный нападающий, российский, а мы видим, что в «Зените» такая русификация проходит, мне почему-то кажется, что они решили таким образом ещё и сильнее, больнее уколоть. Типа мы не просто возьмём чемпионство и обойдём вас, но ещё и стараниями вашего нападающего. Не воспитанника, но тем не менее», — сказал Шнякин в подкасте «Чемпионата» «Премьер-лига несправедливости».