Алексей Миранчук согласился на переход в «Атланту Юнайтед» — Sky Sport Italy

Российский полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук согласился на переход в американскую «Атланту Юнайтед». Об этом сообщил Sky Sport Italy.

Отмечается, что Алексей Миранчук дал общее согласие на переход в «Атланту». Все детали перехода будут согласованы к пятнице, 26 июля.

Ранее «Чемпионат» сообщал, что «Атланта Юнайтед» предложила «Аталанте» € 10 млн за переход россиянина. Самому Миранчуку американский клуб предлагает четырёхлетний контракт с зарплатой около € 3 млн. В МЛС действует налог на заработную плату в размере 50%.

В минувшем сезоне 28-летний Алексей Миранчук принял участие в 42 матчах за «Аталанту» во всех турнирах, в которых отметился четырьмя голами и девятью результативными передачами.