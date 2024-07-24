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Кечинов: у олимпийской сборной Узбекистана есть шансы выйти из группы на Играх

Кечинов: у олимпийской сборной Узбекистана есть шансы выйти из группы на Играх
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Бывший футболист Валерий Кечинов оценил перспективы сборной Узбекистана на Олимпийских играх 2024 года.

«Буду следить за матчами Узбекистана, если будет возможность и время. В последнее время футбол в Узбекистане развивается, появляются интересные и самобытные футболисты, такие как Шомуродов или Файзуллаев. У команды есть шансы выйти из группы, а дальше — как повезёт», — сказал Кечинов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Сегодня, 24 июля, сборная Узбекистана сыграет с Испанией.

Футбольный турнир на Олимпиаде 2024 года пройдёт с 24 июля по 9 августа. Олимпийским чемпионом на прошлых Играх стала сборная Бразилии. В финале турнира в Японии бразильцы обыграли национальную команду Испании со счётом 2:1.

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