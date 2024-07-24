Кечинов: у олимпийской сборной Узбекистана есть шансы выйти из группы на Играх

Бывший футболист Валерий Кечинов оценил перспективы сборной Узбекистана на Олимпийских играх 2024 года.

«Буду следить за матчами Узбекистана, если будет возможность и время. В последнее время футбол в Узбекистане развивается, появляются интересные и самобытные футболисты, такие как Шомуродов или Файзуллаев. У команды есть шансы выйти из группы, а дальше — как повезёт», — сказал Кечинов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Сегодня, 24 июля, сборная Узбекистана сыграет с Испанией.

Футбольный турнир на Олимпиаде 2024 года пройдёт с 24 июля по 9 августа. Олимпийским чемпионом на прошлых Играх стала сборная Бразилии. В финале турнира в Японии бразильцы обыграли национальную команду Испании со счётом 2:1.