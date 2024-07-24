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В «Динамо» Мх отреагировали на информацию о возможном переносе матча с «Пари НН» в Грозный

В «Динамо» Мх отреагировали на информацию о возможном переносе матча с «Пари НН» в Грозный
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Президент махачкалинского «Динамо» Гаджи Гаджиев отреагировал на информацию о возможном переносе матча 3-го тура Российской Премьер-Лиги с «Пари Нижний Новгород» в Грозный.

МИР Российская Премьер-лига . 3-й тур
04 августа 2024, воскресенье. 20:30 МСК
Динамо Мх
Махачкала
Не начался
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Что касается информации о возможном переносе игры с «Пари НН» из Махачкалы а Грозный, то это всякие жулики пишут предварительную информацию, хотят получить лайки. Наше поле принято, будем играть. Наверное, эти липачи выступают по чьей-то подсказке», — сказал Гаджиев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

Напомним, ранее инсайдер Иван Карпов сообщал, что матч 3-го тура РПЛ «Динамо» Махачкала — «Пари НН» может пройти в Грозном. По его информации, поле стадиона «Анжи-Арена» в Каспийске пострадало из-за сильной жары.

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