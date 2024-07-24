Шнякин: есть ощущение усталости Чалова и ЦСКА друг от друга

Известный российский комментатор Дмитрий Шнякин в подкасте «Чемпионата» «Премьер-лига несправедливости» высказался о нападающем ЦСКА Фёдоре Чалове.

«Всё это очень печально для меня. Это всё равно такое ощущение какой-то недосказанности, недоразвёртываемости, недореализованности, потому что нам всем, по-моему, очевидно, что могло сложиться иначе. Но, опять же, я просто не буду как-то вот критиковать напропалую Федю, потому что раз уж я поддерживал Кузяева и писал о том, что это круто, что человек реализовал свою мечту, выиграв там всё уже на свете, то какое я имею право какие-то высказывания негативные по поводу перехода Чалова публиковать. Поэтому пускай, тем более есть такое ощущение вот этой тоже усталости ещё и друг от друга.

Мне кажется, очень важно ещё раз подчеркнуть, что Чалов понимает, что в ближайшее время очень сложно что-то будет с ЦСКА выиграть. Главная мотивация в чём? Круто играть с ЦСКА, зарабатывать на «гол+пас», жить в Москве со своей девушкой. Хотя вот открывается другой мир. Да, окей, Греция. Ну да, на мой взгляд, тоже чемпионат слабее. Но есть, опять же, Еврокубки, есть какое-то свежее дыхание. Ну, опять же, это жизнь человека», — сказал Шнякин в подкасте «Чемпионата» «Премьер-лига несправедливости».

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