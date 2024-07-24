Шнякин ответил на вопрос о возможном увольнении Лички из «Динамо»

Известный российский комментатор Дмитрий Шнякин в подкасте «Чемпионата» «Премьер-лига несправедливости» высказался о потенциальном увольнении главного тренера московского «Динамо» Марцела Лички.

— У тебя нет ощущения, что руководство «Динамо» недовольно Личкой? Что они при первом же удобном случае, серия шесть поражений, условно говоря, без побед, уволят?

— Если ты такой вопрос задаёшь, то ощущения нет, есть какие-то догадки и, может быть, знания каких-то разговоров. Знаю, что по ходу прошлого сезона были такие вопросики насчёт, скажем так, вот этого безудержного атакующего стиля. Это, конечно, всё здорово, но задача для «Динамо» выходить на новый уровень, и в плане результатов в том числе. И, кстати, этот выход на новый произошёл, как ты ни крути, да, они были в одном голе от чемпионства, в одном голе, напоминаю, да, поэтому как бы не надо об этом забывать, и это тоже всё при Личке, — сказал Шнякин в подкасте «Чемпионата» «Премьер-лига несправедливости».

Видео доступно на YouTube-канале PRO Футбол.

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