Даниил Худяков дебютировал за «Штурм» в контрольном матче с «Порту»

Вчера, 23 июля, российский голкипер Даниил Худяков дебютировал за австрийский «Штурм» в контрольном матче с португальским «Порту». Вратарь провёл на поле второй тайм. «Порту» одержал победу со счётом 2:0, забив по голу в каждом тайме.

О переходе 20-летнего Даниила Худякова в «Штурм» было официально объявлено в понедельник, 22 июля.

21 июня «Локомотив» объявил, что Худяков покинул команду железнодорожников после истечения срока действия контракта. Вратарь дебютировал в составе основной команды «Локомотива» в сентябре 2021 года. Всего за «Локомотив» Даниил Худяков принял участие в 34 матчах во всех турнирах, шесть из которых сыграл «на ноль». Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 1 млн.