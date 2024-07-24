Райан Рейнольдс пригласил Мохамеда Салаха в «Рексем»

Совладелец валлийского «Рексема» известный актёр Райан Рейнольдс пригласил в клуб нападающего английского «Ливерпуля» и сборной Египта Мохамеда Салаха.

«Мо, тебя бы тепло встретили на «Рейскорс Граунд» в Северном Уэльсе. Подумай об этом», — сказал Рейнольдс в видео в аккаунте английской Премьер-лиги в социальной сети.

В сезоне-2023/2024 английской Премьер-лиги 32-летний Мохамед Салах провёл 32 матча, в которых забил 18 мячей и оформил 10 голевых передач. Также на его счету девять игр, пять голов и четыре результативные передачи в Лиге Европы. Салах сыграл два матча в Кубке английской лиги и один — в Кубке Англии, забив в эти турнирах два мяча.

Предстоящий сезон «Рексем» начнёт в Лиге 1 — третьем дивизионе в иерархии английского футбола.